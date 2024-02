San Giorgio del Sannio, occupano abusivamente alloggio popolare e minacce ai condomini: un arresto e casa sequestrata

Avevano occupato abusivamente uno dei sei alloggi di uno stabile dell'Acer a San Giorgio del Sannio, minacciando e vessando anche alcuni condomini, e per questo i carabinieri hanno dato esecuzione all'ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere e del divieto di dimora nel comune nei confronti di due persone residenti in San Giorgio del Sannio, oltre che aver provveduto al sequestro dell'immobile.

L'accusa è di concorso tra loro per i reati di atti persecutori, tentato incendio di autovettura e di occupazione abusiva di immobile.

Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal gip del Tribunale di Benevento, al termine delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica, retta da Aldo Policastro.

I due indagati, dopo essersi introdotti nell'immobile, avevano intrapreso, - secondo la ricostruzione fatta dall'accusa riconosciuta dal giudice - per finalità connesse alla stessa occupazione, una serie reiterata, costante e ormai abituale di condotte vessatorie, "offensive e minatorie nei confronti dei residenti dello stabile, cagionando loro un grave stato d'ansia e paura".