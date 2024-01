Protesta degli agricoltori, Mastella: «Sono con loro»

"Gli agricoltori hanno ragione. I costi per loro sono aumentati, le importazioni sono diventate concorrenziali e la fiscalità esosa. La grande distribuzione li strapazza comprando a costi irrisori. Così non va. Sono con loro".

A sostenerlo in un post pubblicato sulla propria pagina Facebook è Clemente Mastella, sindaco di Benevento, sostenendo le proteste messe in atto in questi giorni dagli agricoltori che lamentano di non essere pagati abbastanza e di dover rispettare un'eccessiva regolamentazione in materia di protezione ambientale. Solo ieri, i trattori provenienti da ogni parte del Sannio, hanno sfilato per le strade di Benevento per sottoporre all'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni le proprie ragioni.