Violazione della sicurezza in un cantiere, imprenditore denunciato

Nel corso dei controlli per tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro i carabinieri di Solopaca hanno denunciato un imprenditore edile. Dopo l'ispezione in un cantiere dove era in corso la ristrutturazione di un palazzo situato nel centro del paese, i

militari dell'arma hanno riscontrato diverse irregolarità, ovvero "la mancata predisposizione per i lavori in quota di adeguate impalcature o ponteggi, atte ad evitare la caduta dei lavoratori, la non adozione delle misure necessarie a minimizzare i rischi dall’uso di apparecchiature elettriche, non avendo installato il quadro elettrico di cantiere, e l'impiego di lavoratori “in nero” di cui uno extracomunitario sprovvisto di permesso di soggiorno in Italia".

Per queste violazioni l’imprenditore è stato denunciato per violazioni della sicurezza sui luoghi di lavoro e dovrà pagare multe e sanzioni amministrative per un totale di oltre 23mila euro, inoltre il cantiere è stato sospeso.

Nel frattempo, l’attività di vigilanza e controllo dei carabinieri prosegue senza sosta anche nel settore dell’edilizia pubblica e privata.