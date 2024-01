Valle Caudina, giovane tunisino accoltellato in pieno centro

Una lite poteva finire in tragedia. Ieri sera, in pieno centro a Montesarchio, un ragazzo di nazionalità tunisina - ospite di un centro d'accoglienza del posto - è stato ferito ad una gamba. Il giovane, dopo essere stato colpito con un coltello, avrebbe perso molto sangue.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i primi rilievi del caso e i sanitari del 118 di Airola che hanno trasportato il ferito presso il pronto soccorso del "San Pio" di Benevento, il 18enne non sarebbe in pericolo di vita.

Nel frattempo, per fare chiarezza sull'esatta dinamica dell'accaduto indagano le forze dell'ordine.