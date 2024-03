Gutteridge, omaggio a Napoli dai Quartieri spagnoli al rione Sanità

Per la preview della stagione Primavera-Estate 2024 Gutteridge, il brand anglo-napoletano d’abbigliamento maschile, presenta il nuovo editoriale dedicato alla sua città natale, Napoli, mettendo in risalto i suoi luoghi più iconici in perfetta armonia con la nuova collezione del marchio.

I Quartieri Spagnoli, il rione Sanità, il parco di Capodimonte, le casette di Pozzuoli, il borgo di pescatori di Marechiaro diventano lo sfondo degli scatti, mantenendo in essi l’anima vera, vivace e artistica della città. La collezione SS24 di Gutteridge riflette nel nuovo editoriale il fascino di Napoli, con una palette di colori che richiama l’ambiente dinamico e caratteristico del territorio e con uno stile che si rispecchia nella sua contemporaneità.

La storia e le radici della tradizione di Napoli si ritrovano nella sartorialità, personalità ed alta qualità che caratterizza i capi della nuova collezione di Gutteridge, che presenta capi confortevoli in tessuti freschi e fibre naturali; abiti dal taglio classico, trench e maglieria primaverile, in tonalità luminose e nuove nuance di colori.