Fedez super ospite alla Fashion Week di Parigi: il look a sorpresa per la sfilata

Fedez è arrivato a Parigi in occasione della Fashion Week. Il rapper ha postato una serie di stories sui propri social che immortalano il suo arrivo nella capitale francese e le sue tappe prima della sfilata di Vetements. Un pranzo veloce e poi via all'evento in auto. E la cosa non può che far storcere il naso a un po' di persone, soprattutto perchè proprio sua moglie Chiara non sembrerebbe essere stata invitata a nessun evento pur essendo la fashion blogger più famosa d'Italia.

Come mai Fedez partecipa alla settimana della moda?

La presenza di Fedez alla sfilata della sua amica Donatella Versace a Milano sembrava essere un'eccezione, nessuno si aspettava che sarebbe volato fino a Parigi per assistere alle sfilate parigine e invece da ciò che è trapelato dalle sue stesse stories Fedez ha sfoggiato un particolare look per raggiungere il luogo della sfilata di Vetements.

Ancora nessuna notizia di Chiara Ferragni alle sfilate, quindi: assente alla Milano Fashion Week e ancora non pervenuta a quelle di Parigi.

Ma l'ormai quasi ex marito Fedez invece sembra averci preso gusto. Quali altri eventi avrà in programma? Per ora non si sa, ma si attendono aggiornamenti.