Chi va e chi viene. Anzi, ritorna. Per un Amadeus che si accinge a lasciare la Rai e a traslocare su Nove, ecco un grande rientro sulla tv pubblica: Piero Chiambretti da martedì 14 maggio sarà alla conduzione in prima serata su Rai3 di Donne sull’orlo di una crisi di nervi (come il film del 1988 di Pedro Almodóvar), per cinque appuntamenti settimanali. La prima dichiarazione ufficiale? Ovviamente all'insegna dell'ironia: «Contento di tornare a casa, spero di trovare ancora qualcuno». Il programma, prodotto dalla direzione Intrattenimento Prime Time, ambisce a esplorare l’universo femminile; per questo si avvarrà di collegamenti con le capitali del mondo, monitorando le donne sul pianeta. Nel cast anche due personaggi lanciati dal conduttore: il cromatologo Ubaldo Lanzo e Costantino della Gherardesca. In studio un pubblico formato da 100 donne, per una trasmissione che - attraverso momenti di riflessione, musica e comicità - metterà insieme attualità, informazione e leggerezza.

IL VIAGGIO

«Lo avevamo anticipato da tempo» - spiegano l’Amministratore Delegato Roberto Sergio e il Direttore Generale Giampaolo Rossi - «e siamo soddisfatti di riaccogliere uno dei personaggi più istrionici e amati della televisione italiana. Siamo certi» - proseguono i dirigenti di Viale Mazzini - «che Piero Chiambretti, grande conoscitore della televisione, saprà riprendere quel viaggio iniziato in Rai nel 1989 con la stessa ironia e quel suo essere mai scontato». In effetti sulle reti di Mamma Rai Chiambretti ha mosso i primi passi. Gli inizi risalgono addirittura al 1983, nella tv dei ragazzi (Forte fortissimo Tv top su Rai1); poi il passaggio nella Rai3 di Angelo Guglielmi dove il chiambrettismo - un vero e proprio stile di intrattenimento televisivo - è esploso definitivamente.

I PRECEDENTI

Dalla rubrica Divano in piazza - all’interno di Va pensiero di Andrea Barbato - al mitico Portalettere (storica la puntata del maggio 1992 con l’allora Presidente della Repubblica Cossiga). Fino al Festival di Sanremo 1997 in cui affiancò Mike Bongiorno e Valeria Marini (tornò all'Ariston nel 2001 con Carrà e nel 2008 con Baudo). Quindi il passaggio a La7 (Markette il programma più riuscito) e poi a Mediaset, dove ha trasferito la sua idea di tv intelligente, capace di mescolare l'alto e il basso. Tra i suoi titoli più recenti La Repubblica delle donne, su Rete4: un talk show incentrato sull’universo femminile, più o meno come promette di essere il nuovo Donne sull’orlo di una crisi di nervi. A febbraio scorso l'addio al Biscione, con affettuoso ringraziamento pubblico all'amministratore delegato Piersilvio Berlusconi «per 15 anni fantastici». La conferma del ritorno di Chiambretti in Rai (un mese fa, ospite di XXI Secolo di Francesco Giorgino, disse: «Spero di poter rimanere in Rai fino alla fine dei miei giorni professionali. La Rai è un monumento, un ministero; può succedere di tutto a tutti») arriva a distanza di poche settimane da quella di Massimo Giletti, altro cavallo di razza che rientra nella scuderia di Viale Mazzini.

LA RISPOSTA

Due notizie pesanti che suonano come risposta da parte della tv pubblica al rumoroso addio di Amadeus (sotto contratto con Rai fino al 31 agosto) e alle tante polemiche politiche, e non, degli ultimi giorni, in particolare dopo il caso Scurati. Intanto, Francesca Fagnani, uno dei volti Rai più in vista (tra le poche a esporsi per esprimere solidarietà a Serena Bortone), domenica sarà ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa sul Nove, dove la giornalista nel 2018-2019 ha lavorato alle prime edizioni di Belve. Appunto: chi viene, chi va e chi torna.