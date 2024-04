Roberto Cavalli, chi era lo stilista: dagli esordi al successo. Decine di star in fila per indossare i suoi abiti iconici

Re di tendenze e icona della moda. Si è spento a 83 anni lo storico stilista fiorentino Roberto Cavalli, fondatore dell'omonimo marchio. L'imprenditore è morto dopo una lunga malattia. Accanto a lui nelle ultime ore c'era Sandra Bergman, compagna dei suoi ultimi 15 anni di vita. Cavalli ha fondato la nota azienda negli anni Settanta, diventando in breve tempo icona di lusso e moda in tutto il mondo.

Le star vestite da Roberto Cavalli

Già agli inizi, il marchio ha cominciato ad attirare vip dal mondo dello spettacolo. Dalle dive del cinema Sophia Loren e Brigitte Bardot, che cominciarono a frequentare il primo negozio aperto a Saint-Tropez dallo stilista, fino a Shakira e le Spice Girls, che hanno scelto Cavalli per i loro tour mondiali. Alicia Keys ha scelto di vestire il noto brand nell'immagine di copertina dell’album The Element of Freedom. E ancora, il vestito giallo di Beyoncé che appare nel video del brano Hold Up è disegnato proprio dall'imprenditore fiorentino. Ma nel mondo musicale sono in tante a vestire Cavalli: Jennifer Lopez, Christina Aguilera, Anggun, Beyoncé, Lady Gaga, Nicki Minaj, Taylor Swift, Rihanna, Madonna.

Tra i vip dello spettacolo appaiono nomi del calibro di Sharon Stone, Demi Moore, Diane Kruger e Kim Kardashian.

Oltre alle protagoniste della serie tv Sex and the City, i cui abiti dello sceneggiato portano proprio la sua firma.

Le supermodelle

Per Cavalli hanno sfilato molte supermodelle, tra le quali Naomi Campbell, Eva Herzigová, Nadège Dubospertus, Laetitia Casta, Heidi Klum e negli ultimi anni Cara Delevingne e Bella Hadid.

Gli uomini in abiti Cavalli

Tra gli uomini, invece, appaiono l'eterno giovane Lenny Kravitz, Kanye West (oggi solo Ye) e il sex symbol David Beckham.