Nel 2019 il terzogenito della regina Elisabetta, Andrea, concesse una lunga intervista a Emily Maitlis per la trasmissione di approfondimento giornalistico Bbc «Newsnight». L’intento era quello di placare le polemiche seguite all’arresto e suicidio in carcere di Jeffrey Epstein e alla chiacchierata amicizia di quest’ultimo con lo stesso principe. Il duca di York negò categoricamente le accuse di Virginia Giuffrè riguardo a tre presunti incontri sessuali, facilitati da Epstein, che i due avrebbero avuto quando lei aveva solo 17 anni. In seguito, senza mai ammettere nulla, Andrea avrebbe pagato alla ragazza un risarcimento milionario. L’intervista ottenne l’effetto contrario a quello sperato. Dopo la messa in onda la regina stessa prese provvedimenti, Andrea fu esonerato da ogni incarico pubblico e successivamente privato di ogni titolo.

Ora quell’intervista rivive in «Scoop», film di Philip Martin disponibile su Netflix. Rufus Sewell interpreta il principe, mentre Gillian Anderson, che nel 2022 ha firmato un contratto di due anni con Netflix, veste i panni della giornalista: l’ex detective Scully di «X-Files», americana che vive a Londra, confessa di non aver visto l’intervista in diretta quando venne messa in onda, così, spiega, «l’ho studiata attentamente, l’ho scomposta in un file video e uno audio, ho letto il libro di Maitlis e ascoltato i suoi podcast. Ricordo ancora il primo giorno di set di Rufus Sewell, noi stavamo lavorando già da un paio di settimane. Siamo entrati entrambi sul set, una stanza enorme, riproduzione piuttosto accurata della south drawing room di Buckingham Palace. Le sedie erano sistemate a un paio di metri di distanza l’una dall’altra. C’erano le telecamere in scena e quelle che riprendevano, ma in realtà tutte hanno ripreso. Avevamo deciso che avremmo cercato di filmare tutta l’intervista, dall’inizio alla fine. Andò talmente bene che continuammo a girare, per avere tutti gli angoli di ripresa necessari. Alla fine della giornata avevamo finito con quella scena».

Sewell è uscito dal trucco che sembrava davvero il principe, ma la parte migliore della sua interpretazione non sta nella somiglianza fisica: «Gli ho fatto una domanda come fossi davvero Emily e l’ho sentito rispondere come fosse davvero Andrew. La sua risposta è stata talmente accurata da darmi i brividi», racconta l’attrice. «Ogni minimo dettaglio, movimento, atteggiamento corrispondeva. La sfida più grande per me è stata rimanere concentrata nel mio ruolo piuttosto che rispondergli come avrebbe voluto fare Gillian Anderson, dicendo in faccia al principe quello che pensavo di lui».