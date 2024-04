Bridgerton 3, il trailer ufficiale: quando uscirà e perché avrà una versione censurata

Dopo le foto, l'annuncio dell'arrivo dei nuovi episodi (in due parti, il 16 maggio e il 13 giugno), Netflix ha finalmente rilasciato il trailer di Bridgerton 3 con Penelope Featherington (Nicola Coughlan) e Colin Bridgerton (Luke Newton) come protagonisti. Torna Lady Whistledown, tornano gli intrighi dell'altra società, tornano i balli e gli abiti sfarzosi e torna l'amore (e il sesso) in una nuova declinazione: «Anche il fiore più timido prima o poi sboccia».

Quando escono gli episodi

A due anni dalla conclusione della seconda stagione, i primi episodi di Bridgerton 3 sono in dirittura d'arrivo. Netflix ha deciso di dividere questa terza a attesissima stagione in 2 parti: i primi 4 episodi saranno disponibili dal 16 maggio 2024, mentre per gli ultimi 4 bisognerà attendere il 13 giugno prossimo, in Italia e nel resto del mondo.

Cosa succederà

Dopo le prime due stagioni che hanno seguito l'ordine cronologico dei romanzi di Julia Quinn, Il duca e io e Il visconte che mi amava, la terza stagione sarà un adattamento del quarto romanzo, Un uomo da conquistare, ambientato tra il 1812 e il 1824 e incentrato sulla storia di Colin Bridgerton e di Penelope Featherington. Come e quando sboccerà l'amore tra i due amici d'infanzia? Al termine della seconda stagione avevamo lasciato Colin e Lady Whistledown un po' distanti tra loro dopo un malinteso, ma il primo trailer diffuso oggi da Netflix ci mostra un primo e timido riavvicinamento, rigorosamente in qualità di amici, quando il giovane si offre di aiutare Penelope a trovare un marito. Chissà se questa vicinanza servirà a far sbocciare l'amore? Il trailer di Bridgerton 3 ci svela anche qualcosa in più sugli altri personaggi molto amati dai fan della serie, pronti a tornare quasi tutti ad eccezione di Daphne e del Duca di Hastings. La coppia che ha dominato la scorsa stagione, Anthony e Kate Bridgerton, tornerà nei nuovi episodi così come Francesca Bridgerton, stavolta interpretata da Hannah Dodd, pronta a debuttare nella società londinese.

