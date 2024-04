Kne – I Kustodi di Napoli Est: il nuovo film di Ivan Orrico arriva su Prime Video

Dopo il grande successo nelle sale cinematografiche, Kne – I Kustodi di Napoli Est, il nuovo film di Ivan Orrico, prodotto da Move e distribuito da Mediterranea Production , approderà a breve su Prime Video.

Il lungometraggio dal sapore neorealista – prendendo spunto da fatti realmente accaduti – racconta la storia di una famiglia che vive in uno dei quartieri più disagiati ad Est della città partenopea. Qui lo Stato è la camorra.

La malavita è l’unica risorsa e l’unico ideale per una società deviata dalla brama del potere e dalla teoria dei “soldi facili”, anche a costo di cancellare la dignità e i valori. Questo è il sistema che vive e regna a Napoli-Est ma che potrebbe replicarsi in ogni angolo del pianeta.

Per i quattro fratelli, cresciuti nella “scuola di malavita”, l’unico scopo è quello di regnare, partendo dal loro quartiere in tutta la provincia.

Beppe, Rosa e Vincenzo con la stoffa per una promettente carriera criminale, sono i tre fratelli di Ciro, il leader carismatico del gruppo, che una volta uscito dal carcere pianificherà uno spietato e ben definito progetto criminoso : eliminare gli storici clan e dominare incontrastato su tutto il malaffare. Per arrivare a questo obiettivo, i fratelli, stringeranno alleanze e combatteranno, come in una vera e propria guerriglia, distruttive faide, dove cadranno decine di morti, anche innocenti.

Vediamo in maniera più dettagliata e senza censura il modo contorto di pensare e l’efferato modo di agire dei camorristi e “l’evoluzione” della fenomenologia mafiosa negli anni : attenta e calcolatrice, capace di inserirsi come un meme in tutti i settori della società, aspettando l’occasione giusta e servire le vendette su piatti freddi, pur di non sbagliare.

Uomini disposti ad andare contro tutto e tutti, anche contro il proprio sangue, pur di nutrirsi del potere e del rispetto che questo ruolo offre. La storia, quindi, è rappresentata da una società divisa: da una parte coloro i quali vedono nel malaffare l’unica risorsa economica e nella camorra uno stato deviato garantista di giustizia; dall’altra invece quelli che, ritornando sui propri passi, riconoscono la distruzione a cui porta questa strada e affidandosi alla legge vogliono riportare il bene a vincere sul male.

Il film toccando tasti delicati mette a fuoco senza filtri una triste e cruda realtà , con lo scopo di coinvolgere e scuotere lo spettatore, generando un’ondata di ritorno capace di smuovere gli animi, spingendoli a scegliere nella legalità la migliore soluzione per la propria salvezza e per l’avvenire dei propri figli.

«Questo mondo - come sottolineato giustamente dal regista - puzza di morte ed è assolutamente da evitare».

L’arrivo ormai imminente di Kne – I Kustodi di Napoli Est su Prime Video, è frutto della tenacia e determinazione di Ivan Orrico, vera anima del progetto. Il risultato del suo metodo neorealista vanta un cast d’eccellenza, perfettamente omogeneo, composto da nuovi talenti e da attori professionisti come Carmine Monaco, Tommaso Palladino, Walter Lippa, Rosa Miranda, Adriano Piccolo.

Le musiche invece sono state curate dal Maestro Vincenzo Sorrentino e i brani musicali dai cantanti partenopei come Luca Blindo con la canzone “Pe stu Rione”, da Ferna con la canzone “Pecche’” e da Ciro Vitale con il brano “Tutta la Notte”.