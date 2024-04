Napoli, gli studenti dell'Andrea Doria a scuola di legalità

«A scuola di legalità» è la due giorni organizzata dal 63° Circolo Didattico Andrea Doria di Fuorigrotta, per conoscere, comprendere e riflettere sui temi del rispetto delle regole e dei valori della legalità. Un'iniziativa fortemente voluta dalla dirigente Albina Arpaia, dalle insegnanti e dal personale del plesso scolastico e volta principalmente a sensibilizzare i piccoli alunni su argomenti che riguardano l'importanza delle regole. L'iniziativa, al contempo, serve a «far riacquistare fiducia nelle forze dell'ordine sapendo che c'è chi lavora per la nostra sicurezza, su cui si può contare per una vita e una scuola sicura, tutti insieme, credendoci».

Si comincia lunedì 22 aprile alle 8.30 nel cortile della scuola con il personale del Comando Forze Operative Sud di Napoli-Esercito Italiano con il colonnello Ciro Esposito (Direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale di Napoli della Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generale), con la cerimonia dell'alzabandiera alla presenza dei 79 alunni coinvolti nell'iniziativa delle cinque classi quinte elementari sezione A-B-C-D-E, del presidente della X Municipalità, Carmine Sangiovanni, degli assessori all'istruzione e alla Legalità del Comune di Napoli, Maura Striano e Antonio De Iesu, dell'assessore all'Istruzione della X Municipalità Concetta Guazzo e della consigliera della X Municipalità Daniela Ferraro.

Presenti all'evento il direttore dell'Istituto Penale per Minorenni di Nisida, Gianluca Guida e il Cappellano del penitenziario minorile e parroco della chiesa San Vitale, don Fabio De Luca, e tre giornalisti che dialogheranno e si confronteranno, in momenti diversi, all'interno della biblioteca dell'Andrea Doria con i piccoli alunni fornendo la loro testimonianza. Nel corso dell'iniziativa saranno presenti esponenti dell'Ancri della sezione di Napoli dell'associazione nazionale insigniti Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Associazione Rigenera Campania, il presidente Fondazione “I Care” Antonio Mallardo.

Alle 11 è prevista la presenza di una rappresentanza dei vigili del fuoco che illustreranno con slides e informazioni i loro compiti e il servizio che svolgono. A fine giornata torneranno i militari dell'esercito. Dopo una pausa pranzo si ricomincia alle 13 in biblioteca con altre testimonianze. La seconda giornata «A scuola di legalità» è fissata per mercoledì 15 maggio.