Napoli: crolli nella scuola Doria, protesta dei genitori all’incontro con la viceministra Ascani

Continuano a protestare le mamme del 63esimo circolo didattico Andrea Doria. Questo pomeriggio una delegazione di genitori si è recata presso l’Itis Augusto Righi, dove si è discusso di “Sicurezza nelle scuole campane” con il direttore generale Luisa Franzese, l’assessore regionale Lucia Fortini e con la vice ministra dell’Istruzione Anna Ascani.

Un incontro importante per un quartiere ed una città, al centro di problemi legati a disagi e problematiche di numerosi edifici scolastici, colpiti dagli acquazzoni di questi ultimi giorni.



Incontro che però non ha visto l’incontro della delegazione con la voce ministra che - dopo essere stata informata degli eventi - ha replicato: «io sono qui per ascoltare i dirigenti che hanno la responsabilità sui territori nei quali operano. Per la Doria ho chiesto al comune di fare un calcolo dei danni perché possiamo intervenire con lavori di somma urgenza. Le famiglie ed i bambini hanno diritto di tornare alla normalità e noi abbiamo intenzione di fare la nostra parte, con i fondi che abbiamo a disposizione».