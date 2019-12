Napoli, liquami puzzolenti dai bagni: ancora disagi per gli alunni della scuola Andrea Doria

Ancora disagi al 63esimo circolo didattico di Fuorigrotta. I bagni dell'Andrea Doria sono nuovamente guasti malgrado l'intervento appena ieri degli idrauilici. Liquami puzzolenti sono fuoriusciti dai servizi creando notevoli disagi e ulteriori turnazioni ai bimbi che frequentano la scuola.

LEGGI ANCHE Napoli: crolli nella scuola Doria, protesta dei genitori all’incontro con la viceministra Ascani



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo la chiusura per i calcinacci sui banchi, le polemiche, la protesta dei genitori e l'intervento per la messa in sicurezza ora ancora guasti. L'Andrea Doria è divisa su tre plessi collegati tra loro, questa volta si tratta del piano terra del settore A, classi spostate. E menomale che sono in arrivo le vacanze di Natale, si spera che a gennaio tutto funzioni.