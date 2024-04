Amadeus lascia la Rai, l'annuncio ufficiale al dg. L'ipotesi Discovery e i motivi dell'addio

E' ufficiale. Amadeus lascia la Rai. Il conduttore ha comunicato al Dg Rossi che lascia l'Azienda. Amadeus non rinnoverà il suo contratto, in scadenza il 31 agosto, con la Rai. Nel colloquio avuto a fine mattinata con il Dg Rossi, il conduttore - a quanto apprende l’Adnkronos - ha ufficializzato la decisione che era nell’aria da settimane: la volontà di impegnarsi in nuove sfide professionali, che lo attendono - secondo rumors sempre più insistenti - sul canale Nove del gruppo Warner Bros Discovery.

L'incontro cordiale

A quanto si apprende, quello tra Amadeus e Rossi è stato un incontro cordiale: il conduttore ha ufficializzato la sua decisione di non rinnovare il contratto con la Rai, in scadenza a fine agosto, per affrontare nuove sfide professionali.

Dietro questa scelta sicuramente un contratto importante proposto da Discovery (come per il collega Fabio Fazio), ma non solo. L'ad Roberto Sergio ha tuonato parlando «una infinità di false notizie riferite al contratto di Amadeus». Le voci attorno a questo addio inaspettato però non si placano.

I motivi della rottura

Amadeus nella sua trattativa con la Rai avrebbe espresso il desiderio di costituire una società propria con la quale produrre format da vendere alle tv, come aveva fatto Fabio Fazio. Una richiesta che a viale Mazzini non hanno potuto accettare a causa del cambio di regolamento, che non permette più ai produttori di essere allo stesso tempo conduttori. Inoltre, Ama avrebbe chiesto un programma per la moglie Giovanna Civitillo e la non «presenza» del suo ex manager Lucio Presta, marito di Paola Perego che gestisce diversi artisti tra cui Roberto Benigni, Gianni Morandi, Paolo Bonolis, Barbara d’Urso, Simona Ventura e Antonella Clerici. I due avevano interrotto recentemente i rapporti dopo anni, ma il motivo non è mai stato chiarito.