Meghan Markle farà un programma di cucina su Netflix (e Harry potrebbe essere ospite): la nuova vita della duchessa di Sussex

Meghan Markle farà uno spettacolo di cucina su Netflix, ma c'è di più. Deadline ha riferito l'11 aprile che la serie, che è in fase di sviluppo iniziale, vedrà Meghan celebrare "le gioie della cucina, del giardinaggio, dell'intrattenimento e dell'amicizia". Lo spettacolo sembra integrare il marchio di lifestyle della Duchessa del Sussex, American Riviera Orchard. Ma quando inizierà lo spettacolo? Il principe Harry e i figli della coppia, Archie e Lilibet, faranno qualche apparizione? Ecco tutto ciò che sappiamo finora.

Meghan Markle, imbarazzo sul palco: «Non posare vicino a Harry». E allontana la fan dal marito

Il titolo



Come si chiamerà lo show di Meghan? Nessun titolo è stato ancora rivelato; lo spettacolo è in produzione anticipata a partire da aprile.

Quando andrà in onda

Quando inizierà lo spettacolo? La data di uscita è sconosciuta al momento. Ad aprile, Deadline ha descritto lo spettacolo come “nelle prime fasi della produzione”. Ci sarà qualcuno come guest star nella serie? Meghan ha però molti amici di alto profilo. Aveva anche una lista di ospiti per il suo podcast Archetypes, tra cui Serena Williams, e Mariah Carey.

Harry ci sarà?

Harry, Archie e Lili appariranno nello show? C'è una possibilità. Harry e Meghan in precedenza lasciavano che Netflix girasse a casa loro per le loro docuserie su Harry e Meghan. I loro figli sono apparsi in alcune parti, principalmente attraverso filmati amatoriali e foto rilasciate dalla coppia. Tuttavia, al momento non è noto dove Meghan girerà la sua nuova serie.