Ormai «Comicon 2024» è alle porte e gli appassionati si preparano ad invadere la Mostra d’Oltremare tra il 25 ed il 28 aprile. È bene, allora iniziare a controllare il programma del salone della fantasia anche sul fronte degli spettacoli, magari partendo dalla giornata conclusiva che prevede, alle 17 al teatro Mediterraneo, l’anteprima nazionale di «Falla girare 2»: Giampaolo Morelli, Ciro Priello, Fabio Balsamo, Giovanni Esposito, Desirée Popper, Valeria Angione e Gianfranco Gallo incontreranno il pubblico e presenteranno in anteprima il sequel della fortunata commedia, diretta dallo stesso Moretti che racconta un mondo completamente offline: a causa di un virus il web non esiste più. Niente più e-mail, WhatsApp, 5G, social network. Ma nei bagni degli uffici del Comune c’è un debolissimo segnale per cui la nostra banda deciderà di intraprendere la sua missione impossibile: restituire Internet al mondo.

APPROFONDIMENTI Film di natale Siani e Pieraccioni: arriva al cinema “Io e te dobbiamo parlare” Rocco Hunt in apecar tra Napoli e Salerno per festeggiare il nuovo singolo «Musica italiana» Kne – I Kustodi di Napoli Est: il nuovo film di Ivan Orrico arriva su Prime Video

In cartellone, poi, un concerto dedicato all’Ennio Morricone della musica videoludica, Hitoshi Sakimoto: «New gaming worlds» celebrerà uno dei più importanti compositori della storia dei videogame con la Nuova Orchestra Scarlatti: appuntamento il 26, alle 12, all’auditorium del Mediterraneo.

Stessa giornata e stessa location, ma alle 19.39 (e con biglietti aggiuntivo) per «Tintoria», il podcast di Daniele Tinti e Stefano Rapone, che con le oltre 200 puntate e più di 50 milioni di visualizzazioni è ormai diventato un punto di riferimento dei podcast comedy italian. Ospite della puntata, Dario Moccia. Sempre il 26, ma alle 15, una breve anteprima, i primi 16 minuti, di «The tunnel to summer, the exit of goodbyes», film vincitore al prestigioso «Annecy international animation film festival» e prodotto dal celebre studio d’animazione Clap, per la regia di Tomohisa Taguchi.

Sabato 27, alle 14, all’auditorium del Mediterraneo, un evento dedicato a «If – gli amici immaginari», il nuovo film con Ryan Reynolds scritto e diretto da John Krasinski, in uscita il 16 maggio. Ciro Priello presenterà dei contenuti in anteprima del film in compagnia di Blue, il buffo personaggio a cui Ciro presta la voce nel doppiaggio italiano.

Sempre sabato, Lele Adani, Federico Betti (in arte MikeShowSha) e Carlo Guarnieri di Chiamarsi Bomber saliranno sul palco dell'HyperStage per un panel in cui si parlerà della passione calcistica, collezionismo, pronostici Europei '24. E, a proposito di sport, il 26 e il 27, nel campo di fronte all'Arena Flegrea, il gruppo di YouTuber bolognesi dei PirlasV porteranno il format di successo del «Pallone d’oro», con oltre 24 ospiti tra noti creator e influencer, per un totale di milioni e milioni di follower e visualizzazioni.

Non è tutto naturalmente, delle mostre di fumetti si è già parlato, come del magister Igort e della carica dei mangaka. Ma ancora un po’ di tempo per scoprire nel programma altre chicche ci rimane ancora.