Roberto Cavalli è morto, lo stilista fiorentino si è spento a 83 anni dopo una lunga malattia

Lo stilista Roberto Cavalli è morto a Firenze all'età di 83 anni dopo una lunga malattia. Lascia sei figli, di cui il più piccolo Giorgio, di poco più di un anno. Accanto a lui nelle ultime ore, come negli ultimi quindici anni, la compagna Sandra.

Chi era Roberto Cavalli

Roberto Cavalli è stato il fondatore dell'omonima casa di moda fiorentina. Il nonno, Giuseppe Rossi, è stato un macchiaiolo, con opere esposte nella Galleria degli Uffizi di Firenze. Il padre Giorgio è stato ucciso dalla Wehrmacht nel 1944, fucilato nel comune di Cavriglia. Cavalli ha sei figli: Tommaso e Cristiana dal suo primo matrimonio e Robert, Rachele e Daniele dalle seconde nozze. L'8 marzo 2023 è nato Giorgio, il sesto figlio dello stilista avuto a 82 anni con la compagna svedese Sandra Nilsson, chiamato come il padre.

La compagna e l'ultimo figlio

Accanto a lui nelle ultime ore, come negli ultimi quindici anni, la compagna Sandra Bergman Nilsson, 38 anni.

In passato eletta più bella di Svezia, suo paese d'origine, Sandra aveva reso Cavalli padre per la sesta volta poco più di un anno fa. Il bimbo si chiama per volontà dello stesso Cavalli come il padre, ucciso dai nazisti in una rappresaglia a Cavriglia (Arezzo) nl 1944 quando il futuro stilista aveva solo tre anni. Roberto Cavalli era nato a Firenze il 15 novembre 1940.