Turista d'eccezione questa mattina a Ravello. È Cesare Cremonini, il cantautore che tra qualche giorno riceverà la Cittadinanza onoraria di Maratea nell'ambito della XIV edizione di Marateale – Premio Internazionale Basilicata che si terrà dal 27 al 31 luglio.

E in attesa di trasferirsi in Basilicata, Cremonini ha scelto la Costiera Amalfitana per trascorre qualche scampolo di vacanza. In particolare Ravello dove questa mattina ha fatto la sua apparizione nel centro della città della musica. Proprio mentre in piazza Vescovado suonava la banda musicale che accompagna i festeggiamenti per San Pantaleone.

E Cremonini, che ha fatto visita al Duomo e alle reliquie del Santo protettore di Ravello, non si è sottratto allì'affetto di qualche fan concedendo selfie ricordo a chi lo ha riconosciuto. Il cantautore, stando al reconto di chi era in piazza, si sarebbe divertito con qualche componente della banda musicale, rullando persino uno dei tamburi.