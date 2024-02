Chiara Ferragni a Pomeriggio 5: «Rottura con Fedez una finta? Tutte c***ate». L'appello a Myrta Merlino sul cornino

Non accennano a placarsi le voci, i botta e risposta, le indiscrezioni e gli strascichi del pandoro gate, quello che ha messo a rischio la carriera e la repuntazione di Chiara Ferragni, che he fino a oggi sembrava vivere in un Olimpo irraggiungibile da ogni tempesta. Michel Dessì, inviato della trasmissione Pomeriggio Cinque, il programma condotto da Myrta Merlino su Canale 5, le ha chiesto delle indiscrezioni apparse su alcune testate che indicano come finta, definendola una exit strategy, la sua separazione da Fedez.



Michel Dessì, inviato di Pomeriggio 5, è riuscito ad intercettare Chiara Ferragni mentre stava andando ad un pranzo di lavoro. «Abbiamo fatto il nostro mestiere - ha sottolineato l'inviato a Myrta Merlino -.

Lei andava al lavoro nei suoi uffici, poi è andata a fare un pranzo di lavoro. Si è fermata molto gentilmente a parlare con noi e ci ha dedicato qualche secondo. Gli abbiamo chiesto un commento sulle nuove voci. Lei ha smentito chi parla di una montatura per sviare l’attenzione da quello che sta succedendo».

Il cornino di Myrta

Subito dopo è stato mandato in onda il video delle domande che l'inviato ha posto a Chiara Ferragni. «Tutto finto? No, nulla è finto ragazzi - ha sottolineato l'imprenditrice digitale -. ma sono tutte ca***ate, le cose che scrivono non sono cose vere, ed è molto offensivo. Chiedi a Myrta, anche io voglio il cornino! Ma fatemelo recapitare». «Glielo porto io che sono un uomo del sud, porta bene», ha incalzato l'inviato. A tale proposito, Chiara ha subito sottolineato: «Speriamo, guarda, serve un po’ di buona fortuna! C’è sempre bisogno».