Ha causato un incidente stradale, è fuggito ed è stato arrestato dalla polizia. Un 45enne, rumeno domiciliato a Battipaglia, è stato arrestato per guida in stato di ebrezza senza patente, omissione di soccorso e lesioni gravi. L’incidente è accaduto venerdì sera lungo la strada provinciale 312 che collega Battipaglia alla litoranea. L’automobilista era alla guida di una Mercedes classe C che, dopo un pericoloso sorpasso, ha invaso l’altra corsia di marcia e si è scontrata con la Fiat 600 a bordo della quale viaggiavano un 49enne ed il figlio di 11 anni, entrambi battipagliesi.

I due hanno riportato gravi ferite e si trovano in prognosi riservata all’ospedale di Salerno. Sul posto, allertati dagli altri automobilisti, gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia, agli ordini del vicequestore Giuseppe Fedele, il personale sanitario con due ambulanze e i vigili del fuoco del distaccamento di Eboli che hanno liberato l’uomo e il figlio rimasti incastrati tra le lamiere. I sanitari hanno trasportato i feriti all’ospedale di Salerno in codice rosso. Entrambi hanno un trauma cranico. Il padre ha riportato anche fratture al ginocchio, alla tibia e al perone. Le due auto coinvolte nel sinistro stradale sono state molto danneggiate dal violento scontro e gli investigatori, dopo aver informato il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Salerno, hanno sequestrato la Fiat 600 e la Mercedes classe C.

Lo straniero che era alla guida della Mercedes classe C è fuggito via insieme ad un amico subito dopo l’incidente ma i poliziotti lo hanno rintracciato, identificato e poi condotto in commissariato. Dai primi accertamenti è risultato che lo straniero era senza patente di guida e poi è stato sottoposto all’alcoltest che è risultato positivo confermando il sospetto che fosse in stato di ebrezza. Lo straniero è stato trattenuto in commissariato e ieri mattina è stato arrestato e trasferito al carcere di Salerno. Probabilmente, l’automobilista pirata immaginava di riuscire a farla franca ed invece i poliziotti in poco tempo lo hanno individuato e bloccato e ieri è scattato l’arresto. Gli investigatori, dopo aver effettuato i rilievi, sono riusciti ad appurare la dinamica del pericoloso incidente stradale che poteva avere conseguenze ancora più gravi per il minorenne e il padre.

Lo straniero ubriaco ha effettuato un sorpasso a velocità sostenuta e poi la Mercedes classe C si è scontrata violentemente con la Fiat 600 e l’incidente stradale è stato inevitabile.