Napoli, 21enne accoltellato in metropolitana: in carcere l'indagato

Giovane accoltellato alla fermata della metropolitana: in carcere l'indagato. Il gip del Tribunale di Napoli ha convalidato il fermo di indiziato di delitto disposto dalla Procura di Napoli il 5 marzo nei confronti di un uomo accusato del tentato omicidio commesso, nei confronti di un ragazzo di 21 anni, lo scorso 29 febbraio a Napoli, in prossimità della stazione della metropolitana Linea 1 di Montedonzelli.

Le indagini, svolte nell'immediatezza dai Carabinieri della Compagnia Napoli Vomero - consistite nell'acquisizione di sommarie informazioni, nel sequestro ed ispezione di un telefono cellulare e nell'analisi del lettore targhe cittadino - hanno consentito, in tempi brevi, di raccogliere elementi in ordine alla ricostruzione del fatto e di acquisire un quadro indiziario grave nei confronti dell'indagato, che avrebbe agito per futili motivi.

In seguito ad una lite tra alcuni ragazzi, scrive in una nota il procuratore Nicola Gratteri, uno dei quali leggermente ferito, l'indagato avrebbe raggiunto uno dei soggetti coinvolti nella lite e lo avrebbe attinto alla gola con un grosso coltello da cucina seghettato.

Il gip ha contestualmente emesso a carico dell'indagato la misura della custodia cautelare in carcere.