Napoli, accoltellarono un uomo dopo una lite: due arresti

Sono ritenuti gli autori del tentato omicidio di un 54enne, avvenuto lo scorso 29 febbraio a Napoli, Alfonso Attanasio, 25 anni, e Giuseppe Catone, 42 anni, arrestati dalla polizia di Stato dopo le indagini della squadra mobile e del commissariato Vicaria-Mercato.

Il tentato omicidio, a coltellate, avvenne in via Cesare Rosaroll, dopo una lite per vecchie ruggini tra gli arrestati e la famiglia della vittima, colpita all'addome e agli arti inferiori. A causa delle ferite il 54enne venne sottoposto a un delicato intervento chirurgico per «cinque ferite agli arti inferiori con recinsione di alcune vene, e una all'addome, che ha recise l'intestino».

Gli indagati sono stati identificati grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza e alle dichiarazioni rese da alcune persone che hanno assistito all'aggressione.