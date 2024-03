Rapinato e accoltellato, 34enne in prognosi riservata a Napoli

Due rapine nella notte a Napoli ai danni di extracomunitari. Quella con le conseguenze maggiori si è verificata intorno alle 2,30, quando i carabinieri della compagnia Napoli Stella sono intervenuti a via Alessandro Poerio.

Poco prima un 34enne originario della Tanzania che stava passeggiando in piazza Mancini è stato avvicinato da tre persone, probabilmente anche loro extracomunitarie, che dopo una colluttazione lo hanno accoltellato alla schiena sottraendogli un iphone.

Sul posto è intervenuto personale del 118 che ha trasferito in codice rosso la vittima dell'aggressione all'ospedale Cardarelli.

Il 34enne è ricoverato in prognosi riservata per le varie ferite riportate. Indagini in corso da parte dei carabinieri della Napoli Stella.

Nel secondo caso i militari della stazione Borgoloreto sono intervenuti a vico Secondo Santa Maria Avvocata allertati dal 112 dove poco prima un 39enne incensurato pakistano sarebbe stato aggredito da sconosciuti. L'uomo presentava ferite da arma da punta e taglio alla gamba destra ed è stato soccorso da personale del 118 e trasferito nel pronto soccorso del Pellegrini. Il referto parla di "ferita lacero contusa alla coscia destra e contusioni guaribili in dieci giorni". La vittima è stata dimessa. Stando a una prima sommaria ricostruzione il bottino della rapina ammonterebbe a uno smartphone e alla somma contante di mille euro. Indagini in corso.