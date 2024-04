Ha accoltellato un giovane ad Eboli, individuato dai carabinieri. L’accoltellamento è avvenuto l’altra notte nel parcheggio antistante un bar nei pressi dello svincolo autostradale, al culmine di una rissa a cui hanno partecipato alcuni giovani. Il giovane ferito è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di chirurgia dell’ospedale di Eboli dove è giunto con più ferite da taglio. I sanitari hanno allertato i carabinieri della compagnia di Eboli che hanno avviato le indagini per appurare quanto accaduto ma la vittima non avrebbe sporto ancora denuncia. Nel frattempo, gli investigatori hanno individuato l’accoltellatore, perseguibile dopo la denuncia della parte offesa che non è ancora stata presentata.

L’episodio è accaduto di notte, al culmine di una rissa tra giovani. Uno di loro si sarebbe scagliato contro un coetaneo accoltellandolo più volte. Nessuno dei fendenti è andato in profondità, la vittima è stata subito soccorsa e accompagnata dagli amici in ospedale dove gli sono state medicate le ferite e poi è stato ricoverato in prognosi riservata. Misterioso il movente dell’accoltellamento ma non è escluso che possa trattarsi di un regolamento di conti forse legato allo smercio di stupefacenti, ipotesi al vaglio degli investigatori che tenteranno di chiarire la vicenda. Non è escluso che siano emessi provvedimenti nei confronti dell’accoltellatore. Alla rissa avrebbero partecipato due gruppi di giovani rivali e si sarebbero picchiati nel parcheggio antistante il bar dove poi è stato messo ma segno l’accoltellamento. Poi, il ferito è stato soccorso ed accompagnato dai coetanei al pronto soccorso dell’ospedale ebolitano senza allertare il 118.

Nel frattempo, le forze dell’ordine ormai da mesi hanno intensificato i controlli per evitare azioni criminose e garantire in tutta la città maggiore sicurezza ai cittadini. Le risse, spesso nate da futili motivi tra bande di ragazzi, sono molto frequenti ma questa volta la lite si è conclusa addirittura con un accoltellamento che poteva avere conseguenze ancora più gravi per la vittima. Il questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, più volte ha ordinato azioni di controllo del territorio sia in centro che in periferia, soprattutto in litoranea, ma purtroppo gli episodi di criminalità si susseguono. Risse ed altri episodi violenti avvengono soprattutto tra bende rivali di pusher che si contendono le piazze di spaccio di stupefacenti sia in centro che nel rione Pescara.

Il sindaco di Eboli, Mario Conte per garantire maggiore sicurezza ai cittadini, ha chiesto l’utilizzo dei militari dell’Esercito Italiano.