Napoli, 21enne accoltellato alla gola al rione Alto: è giallo

Sangue e coltelli a Napoli. I carabinieri sono intervenuti in via Pietro Castellino, altezza fermata metro linea 1 Montedonzelli, per un accoltellamento. Per cause ancora in corso di accertamento un uomo sulla cinquantina avrebbe estratto un coltello e colpito con alcuni fendenti alla gola un 21enne che era lí con altri ragazzi. Sul posto anche personale del 118 che ha trasferito il ragazzo all'ospedale Cardarelli dove il personale medico lo ha suturato.

Indagini in corso da parte dei carabinieri volte a individuare l’aggressore e a capire i motivi del gesto.