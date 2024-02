Napoli Est, l'imprenditore riepre il centro scommesse dopo le rapine: «Solidarietà e vicinanza delle istituzioni»

Domani, venerdì 1 marzo 2024 l’imprenditore Gianni Forte riaprirà il punto di centro scommesse in via Luigi Volpicella a Napoli che aveva chiuso a seguito dell’escalation di rapine ai danni di alcune sue attività.

Forte aveva subito una serie di raid in particolare dopo l'organizzazione di una marcia per la legalità con le istituzioni. La decisione di far ripartire l’attività commerciale arriva a seguito dei molti attestati di solidarietà e di atti di concreta vicinanza da parte delle istituzioni.

Nei giorni scorsi la Squadra Mobile ha proceduto all’arresto di una persona ritenuta responsabile di una rapina ai danni del centro scommesse in via Volpicella avvenuta il 10 febbraio. Forte ha anche incontrato il prefetto di Napoli Michele di Bari, che ha assicurato il massimo supporto a lui e tutti gli imprenditori della città di Napoli affinché operino in un clima di sicurezza e di legalità.

Alla riapertura dell’attività saranno presenti il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ed altri esponenti del mondo politico.

Ci sarà anche un incontro con la stampa. L’appuntamento è per le ore 12.30 dinanzi al centro scommesse Eurobet via Luigi Volpicella 374/376.