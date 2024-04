Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato nel transitare in piazza Enrico de Nicola hanno notato un soggetto che, in cambio di una banconota, ha consegnato qualcosa ad una persona che si è allontanata frettolosamente.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto trovandolo in possesso di due stecche di hashish del peso di 6 grammi circa e 270 euro, chiaro provento dell’attività delittuosa.

APPROFONDIMENTI Napoli, nascondeva 12 chili di marijuana in bagno Crack e cobret nelle cuciture dei pantaloni Benevento, cocaina e crack in un borsello

Per tali motivi un 37enne algerino con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.