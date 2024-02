Uomo investito a Napoli, trasportato in codice giallo ai Pellegrini

Grave incidente stradale, oggi, in via Monteoliveto, a Napoli. Intorno alle ore 13 un motorino ha investito un pedone mentre cercava di attraversare la strada.

Il conducente del motorino, un giovane napoletano, si è immediatamente fermato per prestare soccorso. Con lui, ad aiutare, anche una dipendente della zona e alcuni amici dell'uomo investito.

Il timore dei soccorritori era che l'uomo, un 50enne napoletano steso a terra ma cosciente, potesse essere investito dalle auto in transito. Per una fortuita casualità sul luogo transitava anche un blindato dei carabinieri. Anche i militari hanno immediatamente dato supporto veicolando il traffico.

Allertato subito il 118, l'ambulanza è in arrivo. A complicare la situazione un senza fissa dimora che ha dato in escandescenze, fingendosi fratello dell'uomo. Allontanato dai militari, è poi scappato verso piazza Monteoliveto.

L'ambulanza della postazione Gesù è giunta sul posto alle ore 14:30.

L'uomo, gravemente ferito al fianco e alla gamba, è stato medicato e trasferito in ospedale. È portato in codice giallo ai Pellegrini. Per via della sollecitazioni dei carabinieri, sul posto, cinque minuti dopo l'arrivo della prima ambulanza, ne è arrivata una seconda.