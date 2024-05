Caivano, incidente stradale auto moto: giovane motociclista trasportato all’Ospedale del Mare

Grave incidente stradale a Caivano, sull’ex Statale Sannitica 87, all'altezza del distributore di benzina IP, che ha coinvolto una Fiat Panda, guidata da una donna, proveniente da Caivano in direzione Caserta, ed una moto che procedeva dalla direzione opposta.

Il forte impatto ha fatto scendere in strada anche i residenti, che hanno subito provveduto ad allertare i soccorsi.

Ad avere la peggio è stato il giovane centauro che, dopo il violento impatto, è stato sbalzato in aria cadendo rovinosamente a terra. Immediato l’arrivo dei sanitari del 118 che, dopo le prime cure del caso, viste le ferite riportate, hanno provveduto a trasportare il giovane all’Ospedale del Mare.

Sul posto sono intervenuti anche i poliziotti municipali, agli ordini del capitano Espedito Giglio, e i carabinieri della locale compagnia, diretta dal capitano Antonio Maria Cavallo, per accertare le cause e le responsabilità del sinistro e per regolare il traffico, in tilt in entrambe le direzioni.