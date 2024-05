Tramonti, incidente frontale tra due auto: traffico in tilt sul Valico di Chiunzi

Ancora un incidente frontale sulla provinciale che attraversa il Valico di Chiunzi in Costiera Amalfitana. E solo per fortuna senza gravi conseguenze per gli occupanti i due veicoli coinvolti. Uno dei quali preso a noleggio da una coppia di turisti diretti proprio lungo la Divina.

Nei pressi del Valico, in territorio di Tramonti, l'impatto tra le due utilitarie che procedevano negli opposti sensi di marcia. Una di queste dopo lo scontro frontale si è posta trasversalmente lungo carreggiata impedendo il regolare deflusso del traffico veicolare.

L'incidente stradale verificatosi intorno alle 18 ha tenuto booccata l'arteria dì collegamento tra la Costiera, i comuni dell'Agro nocerino e gli svincoli autostradali. Lunghe code si sono formate in entrambi i sensi di marcia peraltro in un orario di punta.