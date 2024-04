Castellammare di Stabia, sequestrate 2,5 tonnellate di vongole non tracciate

Stava trasportando due tonnellate e mezza di vongole non tracciate: denunciato. Nella notte appena trascorsa, il personale militare del nucleo di Polizia Giudiziaria della Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia, sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Napoli, ha posto in essere una vera e propria task force al fine di contrastare la pesca abusiva ed il commercio illegale di prodotti ittici.

L’operazione, iniziata nella tarda serata di ieri, ha visto impegnati una decina di militari, che hanno effettuato controlli nel territorio di Castellammare di Stabia e dei comuni limitrofi All’interno di un veicolo sono state trovate circa 2.5 tonnellate di vongola “lupino” (dal nome scientifico “chamelea gallina”), prive di qualsiasi documento atto ad attestarne la provenienza, la zona di pesca, l'attrezzo utilizzato o il motopesca che ha effettuato la pesca.

Al fine di eludere i potenziali controlli, i molluschi bivalvi erano stati nascosti all'interno di contenitori di polistirolo riportante la dicitura «granchio blu».

Per tale motivo, il conducente del veicolo è stato sanzionato per la detenzione di prodotto ittico non tracciato e con una sanzione amministrativa di 1.500 euro mentre il prodotto ittico rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.