Napoli, arrestato topo d'auto a Scampia: è caccia ai due complici

Nella notte appena trascorsa, gli agenti dei commissariati Scampia e Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della sala operativa, sono intervenuti in via Luigi Renato Sansone per la segnalazione di furto di un’auto in sosta.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato tre uomini che stavano armeggiando nell’abitacolo dell’auto segnalata per poi tentare la fuga alla vista degli operatori. Gli agenti, tempestivamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato uno di essi trovandolo in possesso di uno strumento di diagnostica auto e due chiavi elettroniche.

Di seguito, è stato accertato che la serratura della portiera della vettura era stata forzata e i cavi dell’impianto elettrico tranciati. Pertanto, il prevenuto, un 26enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per furto aggravato.