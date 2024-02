Caserta, tentano un furto d'auto al centro commerciale Campania: fermati dalla polizia

La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato due persone, originarie della provincia di Napoli, di 26 e 27 anni, per un tentativo di furto di una vettura nel parcheggio del centro commerciale Campania.

Nel corso dei servizi di perlustrazione della Polizia Stradale, i poliziotti hanno seguito un’auto, i cui occupanti, con fare sospetto, si aggiravano nei parcheggi, scrutando le macchine presenti.

Dopo alcuni giri, i due occupanti si sono fermati nei pressi di una Lancia Y in sosta. Dopo aver atteso alcuni attimi, uno dei due si è avvicinato alla vettura e, piegando il montante dello sportello posteriore, è riuscito a rimuovere le sicure del blocco e ad accedere all’interno.

Sedendosi al lato guida, ha iniziato ad armeggiare con alcuni fili.

I poliziotti sono intervenuti per bloccare i due che, nel frattempo, avevano cercato di allontanarsi. Poco più avanti sono stati bloccati da altri equipaggi, nel frattempo sopraggiunti in ausilio. La perquisizione ha consentito di recuperare arnesi atti allo scasso ed un congegno elettronico necessario ad aggirare le centraline per l’avviamento delle autovetture.

I due soggetti sono stati accompagnati negli Uffici della Sottosezione Polizia Stradale di Caserta Nord e, all’esito delle formalità, arrestati, mentre la Lancia Y oggetto del tentativo di furto è stata restituita alla proprietaria.