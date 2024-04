Rifacimento di 16 strade a Caserta, ecco il progetto: in arrivo fondi per tre milioni

È stato pubblicato il progetto esecutivo che prevede un’opera di rifacimento di 16 strade della città di Caserta, e che coinvolge diversi quartieri. A questo punto si attende solo il finanziamento (di circa 3 milioni di euro di fondi Fsc) da parte della Regione Campania per poter provvedere alla realizzazione dei lavori.

In particolare, gli interventi riguarderanno: via La Pira, via San Gennaro, via Battistessa, via Sardegna, via Tazzoli, via Don Bosco, via Memma, via Galilei, via Turati, piazza Matteotti, via Mantegna, via Sturzo, via Terracciano, via Sant’Antonio da Padova, corso Giannone, via Sicilia.

L’obiettivo principale del progetto è quello di ripristinare e rimettere a normale utilizzo importanti tratti stradali attraverso radicali interventi di manutenzione straordinaria, che, per la presenza di buche e/o di cedimenti del fondo stradale, creano problemi alla circolazione veicolare.

«Molti tratti di asfalto delle nostre strade – ha detto il sindaco Carlo Marino – sono datati e, di conseguenza, presentano dei danni legati alla vetustà. In altri casi, poi, ci sono anche i danni provocati da lavori fatti non a regola d’arte da parte dei gestori delle reti idriche, elettriche, fognarie, telefoniche e del gas. Con questo progetto effettuiamo un completo rifacimento di tante arterie viarie della città, che ci consentirà di risolvere in maniera definitiva il problema, senza dover ricorrere a provvedimenti tampone che sono utili solo in parte».