Caserta, Archivio di Stato: sopralluogo per nuova sede

«Ringraziamo il direttore generale degli Archivi del ministero della Cultura Antonio Tarasco per essere venuto questa mattina alla Reggia di Caserta per effettuare un sopralluogo alle Cavallerizze, in occasione della ripresa dei lavori di restauro, che ospiteranno il nuovo Archivio di Stato. Un'opera importante che, così come nelle volontà del ministro Sangiuliano, verrà conclusa in breve tempo».

Lo hanno affermato, a margine del sopralluogo avvenuto alla presenza del Provveditorato delle Opere Pubbliche, del Rup della Sovrintendenza e dell'impresa appaltatrice, i parlamentari casertani Giovanna Petrenga (senatrice) e Marco Cerreto (deputato).

«I lavori restituiranno questa bellissima porzione della Reggia di Caserta all'uso di interesse pubblico.

La presenza odierna del direttore generale testimonia la grande attenzione che il ministro Sangiuliano sta prestando verso quest'opera importantissima per la città di Caserta, e che consentirà di poter fruire di una parte dell'emiciclo di Palazzo Reale».