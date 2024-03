Consorzio bonifica Volturno, si insedia comitato legalità presieduto dall'ex questore Argirò

Si è insediato il comitato per la legalità, trasparenza e vigilanza del Consorzio Generale di Bonifica del bacino inferiore del Volturno, composto da tre membri e presieduto da Natale Argirò, già questore a Benevento, Reggio Emilia e Trieste.

Il comitato assiste l'amministrazione consortile definendo le linee di indirizzo e di gestione dei principali rischi aziendali e partecipa alla redazione del Piano Triennale Anticorruzione; verifica inoltre l'adempimento di tutti gli obblighi di legge in materia di prevenzione della corruzione e di pubblicità degli atti e, in occasione dell'approvazione del bilancio, elabora un rapporto sull'attività svolta.

«Ho fortemente voluto - ha detto il commissario del consorzio Francesco Todisco - la costituzione di questo comitato, al fine di rafforzare la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata sia in forma diretta che attraverso imprese e società “controllate”.

Ciò soprattutto tenuto conto delle ingenti risorse assegnate al nostro consorzio generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno per le opere che stiamo realizzando». Oltre ad Argirò, gli altri due membri effettivi sono Giuliano Agliata, avvocato, consulente di diverse Procure della Repubblica in processi penali in materia di appalti e forniture, e Vincenzo Valletta, già capo ufficio controlli della Direzione Provinciale delle Entrate di Caserta e componente dell'osservatorio studi di settore.