Sta suscitando molto clamore la notizia della furibonda lite che, nella scuola primaria di via Brezza, ha visto protagoniste - qualche giorno fa - due insegnanti. Le docenti della scuola elementare dell'istituto comprensivo «Pier delle Vigne», dopo un'accesa discussione in presenza degli alunni, si sono poi affrontate nei bagni dell'istituto scolastico, provocando sconcerto ed incredulità tra i colleghi ed il personale amministrativo in servizio. Ieri mattina, i genitori degli alunni hanno deciso di non accompagnare i figli a scuola, in attesa di provvedimenti da parte della dirigenza. Aule e corridoi del plesso scolastico sono rimasti infatti vuoti. Gli insegnanti, invece, hanno svolto regolarmente la loro giornata di lavoro. Non le due maestre coinvolte nella furibonda lite, che - nell'occasione - ha costretto i carabinieri ad un celere intervento, insieme al personale del 118. Sul caso stanno indagando i militari della Compagnia di Capua e della locale stazione, che hanno raccolto varie testimonianze.

Nonostante l'arrivo delle ambulanze, le due docenti non hanno avuto bisogno del ricovero ospedaliero. Sono state solo medicate e refertate. Le protagoniste dello sconcertante episodio di violenza, avvenuto tra le mura di un edificio scolastico frequentato da bambini, sono due maestre esperte, entrambe cinquantenni, una delle quali addirittura destinata al sostegno. Sono residenti a Vitulazio e a Capua ed entrambe non si sono presentate ieri a scuola, presumibilmente per motivi legati al litigio. Nel corso della stessa giornata, la dirigente scolastica dell'istituto comprensivo "Pier delle Vigne", Ida Colandrea, ha avviato un'istruttoria per verificare fatti e responsabilità. All'esito, sarà trasmessa all'Ambito territoriale di Caserta, ex Provveditorato agli Studi, una dettagliata relazione che determinerà l'applicazione, o meno, di sanzioni a carico delle insegnanti coinvolte. «Appena ho avuto notizia dell'accaduto - ha riferito il sindaco Adolfo Villani - ho chiesto alla dirigente scolastica di fare piena luce sulla vicenda e di prendere nei confronti delle responsabili i dovuti provvedimenti. Quello che è successo è un fatto di inaudita gravità, soprattutto perché si è verificato in presenza degli alunni».

La lite che ha visto protagoniste le due insegnanti non è sfuggita all'attenzione delle comunità social. Basiti i genitori degli alunni che frequentano il plesso scolastico di via Brezza. «Non riesco a sentirmi tranquilla al pensiero che i bambini possano nuovamente ritrovarsi al cospetto di episodi del genere - ha evidenziato una mamma - che vedono incredibilmente coinvolti due docenti. Le insegnanti dovrebbero essere per gli alunni esempi da seguire, ma in questo caso sono state invece protagoniste in negativo di un fatto sconcertante». Alcune schermaglie, in realtà, già si erano palesate nei giorni scorsi, sempre all'interno dell'edificio scolastico. Nell'ambiente, sono trapelate indiscrezioni circa il comportamento molto provocatorio di una delle due insegnanti anche nei confronti di altre colleghe. Nulla che, tuttavia, possa aver potuto giustificare la lite poi intercorsa qualche giorno fa. I genitori si stanno confrontando con i rappresentanti di classe per eventuali azioni da intraprendere. La diserzione di ieri, con tutti gli alunni assenti, è stata comunque l'emblema di una contestazione forte. La violenza non può trovare posto tra i banchi di scuola e i genitori attendono adesso provvedimenti conseguenti ed adeguati nei confronti delle insegnanti. L'Ambito territoriale di Caserta scioglierà ogni riserva entro il più breve termine.