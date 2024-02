Lite dopo la scappatella del sindaco, arriva la polizia

Lei è una giovane laureata in materie sanitarie di Lioni, fidanzata con un medico che lavora all'Ospedale di Sant'Angelo dei Lombardi e che ricopre la carica di sindaco in un comune altirpino. L'altra è una biologa napoletana che lavora nello stesso ospedale del medico con il quale ha avviato una relazione clandestina. Ma la giovane di Lioni si accorge della tresca e sabato scorso bussa alla porta dell'appartamento della fuorisede dove la coppia si era rifugiata, nel centro di Sant'Angelo dei Lombardi.



Il medico capisce di essere stato scoperto, si da alla fuga camuffandosi con un cappuccio, ma la giovane fidanzata cerca di bloccarlo, prova a salire nella macchina dove lui si è infilato, ne nasce un parapiglia. Arrivano gli agenti del commissariato e scatta la classica procedura di identificazione. La tresca viene allo scoperto e la scappatella, che non essendoci vincoli matrimoniali è derubricata a pettegolezzo o a gossip, diventa materia per un verbale di polizia e per le chiacchiere da bar in paese.