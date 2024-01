«Mio papà ha dato il mio stesso nome alla figlia della sua amante, ecco cosa ho fatto quando l'ho scoperto»

Non sempre i rapporti tra fratelli nati da diverse relazioni dei genitori, sono distesi e idiliiaci... anzi. È proprio il caso di una ragazza che ha raccontato la sua storia su Reddit e si è sfogata con gli utenti social. Il papà ha deciso di dare il suo stesso nome alla bambina avuta dalla donna che era la sua amante e con la quale ha tradito la moglie, ovvero la mamma della protagonista. Il suo racconto ha riscosso molto successo.

La protagonista della storia di Reddit ha scritto: «Ho 20 anni e ho una sorellastra di sette che è la figlia della relazione di mio padre con la sua amante.

Quando è nata, lui ha pensato che sarebbe stata un'idea fantastica darle il mio nome. Ha iniziato a costringerci a conoscerci come due sorelle "normali" e mia madre, che non voleva rendere le cose ancora più complicate, ha accettato. Non fraintendetemi, non odio la bambina perché capisco che sia innocente, anche se, la vedo come il "frutto" di qualcosa che non riguarda casa mia. Sto lavorando per superare questo trauma e imparare ad amarla e ad accettarla, tuttavia, odio il fatto che mio padre abbia deciso di darle il mio nome. Quella era l'unica cosa che mi rimaneva, quindi, quando sono arrivata al college, mi sono presentata con un nome diverso a tutti quelli che ho incontrato lì. Ho ricevuto un certificato con sopra il mio nuovo nome e quando mio padre l'ha visto è impazzito sostenendo che odio sua figlia e che non la rispetto. Anche mia mamma è arrabbiata con lui per quello che ha fatto, soprattutto perché il nome mi è stato dato da lei e non da lui».

La maggior parte degli utenti social che ha commentato lo sfogo della ragazza, le ha dato ragione: «Il nome è così personale... non so come tuo padre abbia potuto fare una cosa del genere», «Sono sorpresa più per il fatto che si sia arrabbiato lui con te...» oppure ancora «La cosa più grave è che non è stato fermato nemmeno dalla nuova compagna al momento della scelta del nome».