«Sto per diventare nonna a 37 anni ma nessuno mi crede: le persone pensano sia una ventenne»

A guardarla non solo risulta difficile credere che abbia effettivamente 37 anni, ma è anche quasi impossibile immaginare che tra qualche mese diventerà nonna. Eppure Misty Dawn Hight, una tiktoker diventata mamma a 16 anni, è ora famosa sui social dopo aver annunciato il lieto evento. Non tutti hanno accolto la notizia positivamente, e sono tante le critiche da parte degli utenti che sono addirittura convinti che la donna stia mentendo.

Come spiega Misty sui suoi profili social, quando aveva 15 anni scoprì di essere rimasta incinta del suo fidanzato, un coetaneo con il quale portava avanti una relazione da quando aveva solo 12 anni e con il quale si sarebbe sposata a 19 (per poi divorziare due anni dopo).

La donna racconta anche di come, all'epoca, dovette risparmiare per poter acquistare un test di gravidanza, rinunciando al pranzo per una settimana, e di come la notizia venne comunicata alla mamma. Fu il fratello maggiore, molto protettivo nei suoi confronti, a dirlo alla madre, temendone la reazione. La figlia di Misty, Rileigh, è nata nel giugno del 2003 e ora che ha 20 anni aspetta il suo primo figlio, una nascita che renderà la tiktker nonna a 37 anni nell'aprile 2024.

Una storia, quella di Misty e sua figlia Rileigh, che ha scatenato il dibattito social non tanto per la particolare storia familiare, quanto perché migliaia di utenti stentano a credere all'età della donna. Alcuni scettici si sono rifiutati di credere alla sua storia, e altri hanno addirittura criticato lei e sua figlia per essere rimaste incinte in così giovane età, accusandole di favorire la gravidanza adolescenziale. Misty si è difesa dalle critiche: «Anche se nessuno mi crede, sono orgogliosa della mia famiglia».