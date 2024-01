«Io e mio marito abbiamo deciso di non avere figli per goderci i soldi e girare il mondo. Non voglio prendermi cura di un bambino per tutta la vita»

Avere figli o più soldi per viaggiare con il proprio partner? A questa domanda Jessica Lorimer, di 34 anni, e suo marito Olwen rispondono scegliendo la seconda opzione e preparano le valigie per il prossimo tour. I neo sposini girano il mondo già da due anni, partendo dalla loro "base" a Winchester, in Inghilterra, e hanno detto addio al voler fare i genitori.

La coppia ha deciso di non avere figli già dal loro primo appuntamento per avere più tempo per loro e più soldi per scoprire nuove terre.

Dopo il matrimonio, infatti, l'uomo si è sottoposto a una vasectomia per non correre nessun rischio.

«Ho conosciuto mio marito, Owen, nel 2021, quando avevo 30 anni. Al nostro primo appuntamento gli ho detto che non volevo figli. Stavamo insieme da circa cinque mesi quando abbiamo parlato della possibilità di vivere insieme senza avere bambini. Aveva avuto relazioni con persone che volevano dei figli, ma riconosceva anche che averne avrebbe significato rinunciare a molte cose. Dopo il matrimonio, Owen ha fatto la vasectomia: è stata una decisione naturale per noi», ha spiegato la giovane donna, così come riportato da Business Insider.

Poi, ha rivelato di aver sempre saputo di non volere figli e perché: «Non ho avuto un'infanzia orribile, ma ho visto quante rinunce hanno fatto i miei genitori. Volevo concentrarmi sulla mia carriera e so che essere un genitore è una responsabilità schiacciante. Sapevo di non voler passare 24 ore al giorno a preoccuparmi di un altro essere umano».

Tra i vantaggi di non avere figli rientra sicuramente il tempo libero, l'aspetto economico e la libertà di fare le valigie e viaggiare quando si vuole... senza pensare ai sacrifici o alla retta scolastica da pagare. «Ho letto che crescere un figlio costa circa 16 mila euro all'anno. Preferisco spendere quei soldi per crescere professionalmente e viaggiare, Ho avviato la mia attività 10 anni fa e forse non sarebbe cresciuta così rapidamente se avessi avuto dei figli a metà strada».

«Il nostro reddito ci permette di fare grandi viaggi. Spesso partiamo a Natale perché non abbiamo l'obbligo dei nonni o della famiglia allargata che vuole vedere i nipoti. L'anno scorso siamo stati in Thailandia, quest'anno in Nuova Zelanda».

Nonostante la scelta non avere figli sia nata da parte di entrambi, la gente ironizza e critica solo Jessica in quanto donna: «Come si sente tuo marito ora che non potrà più avere figli e diventare padre?»