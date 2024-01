Mamma lavoratrice contro gli uomini di successo: «Da voi non accetto consigli, dietro i vostri soldi c'è il sacrificio di una donna»

Soldi, uomini e sacrifici. Tre parole che racchiudono il discorso di rabbia e frustrazione di una donna del Massachusetts, Stati Uniti, ripreso e condiviso sui social per lanciare un messaggio: «Dietro ogni uomo di successo c'è una donna pronta a sostenerlo», e a sacrificarsi.

Il video di Paige Turner, mamma e lavoratrice di 33 anni, è diventato virale in poco tempo, e alla giovane mamma sono giunte la stima e la comprensione di molte altre donne che hanno dovuto sacrificarsi per i propri figli e permettere ai loro compagni (o ex) di diventare grandi uomini d'affari.

#diaryofaceo #millennialmom #workingmom #wfhmom #corporatemom #successfulwomen ♬ original sound - Paige @sheisapaigeturner I do not often take advice from men, even the most successful of men, because the common thread is usually that they were able to become successful, because there was a woman standing beside them, or behind them, supporting them. Without acknowledging this, the advice means very little because women often don’t have men standing besides them, or behind them to support them. #caseyneistat

Il video condiviso da Paige Turner su Tiktok ha raggiunto quasi 3 milioni e mezzo di visualizzazioni in poco tempo.

La donna, mentre era al volante della sua auto, ha confessato di non «accettare nessun consiglio dagli uomini», soprattutto se si parla di carriera. «Non accetto consigli di auto-aiuto da uomini in generale, quelli sotto forma di libri-audio o podcast. Tendo a prendere i loro consigli con le pinze perché non credo che siano applicabili alle donne e alle madri in particolare».

La donna ha poi fatto riferimento all'esempio di un uomo di successo che aveva raccontato la sua storia in un podcast: «La sua storia è iniziata con il diventare genitore in giovane età. Aveva 15 anni e ha avuto il suo primo figlio. Dopo aver rotto con l'allora fidanzata e madre di suo figlio, a 17 o 18 anni, si è trasferito dal Connecticut a New York. Parla di come durante quel viaggio abbia dovuto mettere da parte la paura per mettersi alla prova e rischiare. Ha dormito sul divano di qualcuno, ha vissuto in un centro di riabilitazione... superando ostacoli con perseveranza».

Dopo aver raccontanto la storia dell'uomo d'affari, si è domandata: «Ma dov'è tuo figlio? Nessuna delle cose che ha fatto quest'uomo è possibile da fare con un bambino di due anni. Non puoi dormire sul divano di qualcun altro con il tuo bambino di due anni. Non puoi stare fuori fino alle 4 del mattino con il tuo bambino di due anni. Questo bambino probabilmente sta con sua madre per il 90% del tempo. Probabilmente sta facendo il 90% del lavoro, sta pagando il 90% delle spese e lo sta crescendo da sola. Questo non vuol dire che non sia un buon padre, che non abbia partecipato finanziariamente perché non lo so... lui non ne parla. Ed è per questo che non posso seguire i suoi consigli».

Poi, ha sottolineato: «Se fosse una madre a raccontare questa storia, sapreste cosa ha fatto per l'assistenza ai bambini, come ha pagato tutto per quel bambino, dove hanno vissuto.

Per lui non era fondamentale perché aveva lei. Gli uomini hanno le donne. Questa è la lezione più grande che ho imparato quando ci raccontano come hanno avuto successo. È perché avevano delle donne che li sostenevano».