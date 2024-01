Si sposa dopo 13 giorni che ha conosciuto il suo compagno: «Quando lo sai, lo sai»

Sono molte le persone che vorrebbero essere a conoscenza della formula magica per riuscire a trovare l'amore della propria vita in breve tempo. E lo sa bene Racheal che, a soli 24 anni, si è sposata dopo 13 giorni dal primo incontro con il suo compagno.

A tale proposito, la donna ha pubblicato un video sul suo profilo Tiktok che è diventato subito virale.

Oggi, moglie e mamma di tre bambini, Racheal ha voluto raccontare ai suoi follower la sua storia.

#weeloped #marriedastranger #loveatfirstsight #whenyouknowyouknow ♬ @themrspedersen When you know, you know! (I don’t actually condone this, kids! Just because it worked for me, doesn’t mean it usually works) #marriedatfirstsight

«Quando avevo 24 anni ho lasciato la mia casa e sono andata a vivere con un uomo che avevo conosciuto da 13 giorni - ha spiegato Racheal - Non c'è niente da aggiungere: quando lo sai, lo sai. In realtà non è una giustificazione.

Non è detto che debba funzionare per tutti. Io sono stata molto fortunata». Rachael ha poi condiviso sul suo profilo Tiktok anche alcune foto che mostrano la proposta di matrimonio e gli eventi più importanti che lei e il suo compagno hanno vissuto insieme.

Numerosissimi sono stati i commenti a corredo del video che Racheal ha pubblicato sul suo profilo Tiktok. «Una decisione coraggiosa ma che vi rende particolarmente speciali», ha scritto una follower. E ancora: «Anche io ho fatto la stessa cosa quando avevo 18 anni. Posso dire che è stata la decisione migliore della mia vita. Mio marito purtroppo è morto a 33 anni ma se non ci fossimo sposati giovani non avrei tutti questi bei ricordi», ha scritto ancora un'altra follower.