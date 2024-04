«Ho spostato il mio matrimonio in ospedale perché mio papà ha un tumore: così ha potuto vedermi l'ultima volta prima di morire»

Non sognava un vestito pomposo o una cerimonia da favola per il giorno del suo matrimonio. Tutto ciò che una infermiera psichiatrica di 31 anni desiderava era che suo padre potesse essere presente alle nozze, ma quando l'uomo è stato ricoverato dopo la diagnosi di mesotelioma sembrava che il suo sogno fosse destinato a restare nel cassetto. Allora non ci ha pensato due volte, ha cancellato tutti i piani per la cerimonia e scelto di sposarsi nella stanza d'ospedale in cui era costretto l'amato papà.

Il matrimonio in ospedale

La sposa, Elisabeth Linde, aveva programmato le nozze con l'allora fidanzato Devin al 4 giugno 2023. Poi, la terribile diagnosi di tumore che non ha lasciato scampo a papà Stuart Linde.

L'uomo è stato ricoverato al Memorial Sloan Kettering Cancer Center di Manhattan, ed è lì che, con un giorno d'anticipo, si è celebrato il matrimonio. Il 3 giugno, con il permesso dell'ospedale, Elisabeth Devin, si sono sposati al capezzale del padre con una cerimonia intima, alla presenza di 23 familiari e del personale ospedaliero. Ma non solo, Elisabeth e Devin hanno deciso di cambiare il loro cognome in Linde, permettendo così al figlio Gabriel, 8 anni, di continuare l'eredità di famiglia. La coppia ha annunciato il passaggio a Stuart il giorno prima della sua morte, avvenuta il 5 giugno, esaudendo il desiderio di avere un figlio che portasse avanti il suo cognome.

Il giorno speciale

La storia di questo matrimonio non convenzionale, segnato dall'amore e dalla perdita, è diventata virale quando Elisabeth ha condiviso le immagini della giornata emozionante sui social network, dove alcuni video hanno rapidamente accumulato più di 63 milioni di visualizzazioni su TikTok. Nonostante l'atmosfera dell'ospedale, la giovane infermiera ricorda il matrimonio come una celebrazione speciale, che ha reso onore alla vita di suo padre. Inoltre, spiega che, nonostante abbia annullato la celebrazione originale, non ha perso il denaro investito, poiché i fornitori hanno offerto a lei e Devin crediti per un evento futuro.