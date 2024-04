Nonna Joy parte a 94 anni col nipote per esplorare i 7 continenti: «Non mi resta molto tempo, è il momento di buttarsi»

Non è mai troppo tardi per inseguire i propri sogni e lo dimostra nonna Joy Ryan: a 94 anni, l'anziana ma energetica signora è pronta a partire per una nuova avventura in giro per il mondo insieme a suo nipote Brad. Il loro obiettivo è certamente ambizioso, ma affatto irraggiungibile: i due vogliono partire e visitare tutti e sette i continenti.

Per nonna e nipote non è la prima esperienza, però: Joy ha ottenuto il suo passaporto a 91 anni, e dopo 12 mesi si è presa il primato per la persona più anziana ad aver visitato tutti e 63 i Parchi Nazionali degli Stati Uniti (sempre in compagnia di Brad).

La coppia nonna-nipote ha fatto scintille e la gioia di viaggiare insieme li ha portati alla decisione di ripetere l'incredibile esperienza.

L'incredibile esperienza

«Non mi rimangono tanti anni ancora - dice nonna Joy alla Cnn - quindi è ora di buttarsi.

Rallentare vuol dire non riuscire più a fare nulla». La coppia ha già esplorato tre continenti, vale a dire il Nord America dopo aver visitato alcuni parchi in Canada, l'Africa nel 2023 e l'America del Sud durante l'ultimo viaggio tra l'Ecuador, il Cile e le Galapagos. «È stato meraviglioso vedere quelle tartarughe gigantesche», commenta Joy.

Anche se oggi nonna e nipote sono inseparabili, per tanto tempo i due non hanno avuto praticamente alcun contatto a causa di una lite familiare avvenuta dopo il divorzio dei genitori di Brad. Nel 2010 c'è stato il riavvicinamento e hanno subito iniziato ad aggiornarsi su tutto ciò che non conoscevano delle rispettive vite. Tra le varie confessioni, nonna Joy ha espresso la sua tristezza per non aver mai viaggiato e, in particolare, per non aver «mai visto una montagna».

«Si era limitata a qualche viaggio in macchina per le strade della Florida insieme a mio nonno, quando era ancora vivo», dice il nipote, che ha preso a cuore la questione e ha deciso di aiutare Joy a realizzare il sogno di esplorare il mondo. «A 85 anni ha visto e scalato la sua prima montagna - dice Brad - e siamo andati anche in campeggio per la prima volta, e anche se è caduta un paio di volte dal materassino gonfiabile... non si è lamentata».

Qualcuno potrebbe ribattere che viaggiare con una persona anziana rovini il divertimento, ma per Brad è il contrario: «Ha reso l'esperienza molto più intensa e ricca, muoversi più lentamente mi ha dato l'opportunità di prendere tutto con più calma ed esplorare a fondo. Potevo prendermi il tempo per apprezzare anche i dettagli più piccoli. Vede il mondo attraverso lenti diverse rispetto agli altri, a causa dell'età: non viaggia con l'idea di tornare in quel posto, quindi è sempre molto presente».