Kate, l'anniversario di nozze con William e la lotta contro il cancro. Harry e il presentimento sull'altare: «Mi si è rivoltato lo stomaco»

Una favola che si corona dopo anni di fidanzamento e una bulimica attenzione mediatica. Giovani, belli e sorridenti regalano al mondo emozioni inedite. La rigidità della royal family britannica viene scalfita da una impeccabile outsider: Kate Middleton, 42 anni.

Le nozze dei duchi di Cambridge e Galles si celebrano nell'Abazia di Westminster il 29 aprile 2011. La donna del popolo, ma dal ricco conto in banca, catalizza l'attenzione del mondo insieme alla sorella Philippa Charlotte Middleton Matthews, detta Pippa. Da allora conferme su conferme: Middleton e il principe William, 41 anni, convincono i sudditi e il mondo. Degni eredi al trono, si mostrano impeccabili in ogni occasione.

Middleton appare perfetta persino dopo le gravidanze. Le immagini di lei con in braccio il principino George, oggi 10 anni e futuro erede al trono britannico, fuori dalla London Clinic, fanno il giro del mondo. Middleton – mamma anche di altre due bambini Charlotte, 8 anni, e Louis, 6 anni –, però, in quella stessa clinica è stata sottoposta, a gennaio, a una delicata operazione all'addome.

Poche settimane dopo, in seguito a un fiume di indiscrezioni e illazioni (esplose in maniera esponenziale dopo il caso della foto ritoccata apparsa sui profili social dei Duchi), la 42enne ha dovuto annunciare al mondo, il 22 marzo scorso, attraverso un video diffuso sui social, di avere il cancro: «Speriamo che capiate che, come famiglia, ora abbiamo bisogno di un po' di tempo, spazio e privacy mentre continuo le cure», ha sottolineato la principessa.

La scelta del principe William di tornare ai suoi impegni pubblici giovedì 18 aprile e l'annuncio a sorpresa di Buckingam Palace, costretto a smentire le voci dei tabloid americani che descrivevano le condizioni di salute del sovrano come critiche, sono la prova che Middleton possa effettivamente stare meglio.

A dire che le condizioni di salute della principessa stanno migliorando sono anche alcuni tabloid britannici. William e la moglie, il 23 aprile, in occasione del compleanno del figlio Louis, hanno pubblicato uno scatto del piccolo principe. Smentite, quindi, le attese di chi sperava che la duchessa – presumibilmente scottata dal polverone mediatico seguito alla pubblicazione di una foto definita fake dalla stampa, e che l'ha costretta a doversi scusare in prima persona sui social e poi esporsi rivelando al mondo le sue vere condizioni di salute – postasse uno scatto con il piccolo Louis.

I duchi di Galles, secondo i tabloid britannici, sono concentrati proprio sui loro figli: si stanno impegnando a non provocare traumi ai piccoli, in modo da mantenere le cose il più normale possibile durante la chemioterapia di Middleton. Probabile, quindi, che lunedì 29 aprile la principessa, che ama cucinare e realizzare torte, decida di trascorrere l'anniversario con il marito e i figli proprio all'Adelaide Cottage, dove si sta sottoponendo alle cure.

Non è dato sapere se Re Carlo farà visita alla coppia. Tuttavia, è chiaro un dato: il sovrano sta dando alla coppia sempre più titoli. «Sua Maestà il Re è lieto di nominare Sua Altezza Reale la Principessa del Galles Royal Companion of the Order of the Companions of Honour», un ordine cavalleresco vigente nel Regno Unito e nel Commonwealth, fondato da Re Giorgio V nel giugno del 1917, come riconoscimento per meriti eccezionali nelle arti, nella letteratura, nella musica, nelle scienze, in politica e nella religione.

La principessa è il primo membro della famiglia reale ad ottenere una simile onorificenza nei 107 anni di storia dell'ordine.

La principessa si è ritirata in una dimensione privata per concentrarsi sulle terapie e sulla sua famiglia. Sul quando e come Middleton tornerà a mostrarsi in pubblico nessuna certezza e qualche imbarazzo. Nelle scorse settimane, infatti, era dato quasi per certo che Middleton sarebbe tornata in pubblico in occasione della parata del Trooping The Colour, l'8 giugno, con la consueta uscita della Royal Family sul balcone di Buckingham Palace.

Proprio sull'evento organizzato per celebrare il compleanno del Re, si era creato un giallo. Sul sito delle forze armate britanniche era stata annunciata la presenza della principessa. Ma si era trattato di un "errore": Buckingham Palace non aveva ancora confermato i nomi dei Royal attesi all’evento, per cui i responsabili del sito sono stati costretti a cancellare in tutta fretta il nome di Middleton. A rischio, almeno per il momento, è la sua presenza al torneo di tennis a Wimbledon, in programma dal 1° al 14 luglio, di cui è patrona.

Il rapporto tra Re Carlo e la Duchessa, è secondo l'Indipendent, sempre più evidente. Lei è «l'amata nuora». «Il sovrano – spiega a People la biografa reale Sally Bedell Smith – Ha sempre avuto un ottimo legame con lei. Non penso che sia presuntuoso dire che lei è come la figlia che non ha mai avuto. Condivide con William l'impulso di proteggerla. Sono in questa situazione (il cancro, ndr.) insieme, Kate e il re». Il sovrano, secondo il Mirror, è orgoglioso di come Catherine abbia coraggiosamente rivelato al mondo i avere il cancro.

Il principe Harry, 39 anni, tornerà nel Regno Unito tra poco più di una settimana per una cerimonia che celebra il decimo anniversario degli Invictus Games, evento sportivo per il personale militare ferito in azione che il secondogenito del sovrano ha lanciato nel 2014. Parteciperà ad una cerimonia presso la Cattedrale di St. Paul, a Londra, l'8 maggio, durante la quale farà una lettura mentre l'attore Damian Lewis reciterà una poesia, riferisce la Bbc. Quasi certa l'assenza di Meghan Markle, 41 anni, che pare non parteciperà all'evento, per stare accanto ai figli Archie, 4 anni, e Lillibet, 2 anni, che pare il sovrano abbia chiesto «disperatamente» di vedere. Secondo il Nigerian Guardian, però, sia il principe Harry e sia sua moglie Meghan visiteranno la Nigeria nel maggio 2024.

Intanto, proprio in concomitanza con la ricorrenza dell'anniversario di Middleton, il Mirror sottolinea che nel controverso libro di memorie Spare, Harry ebbe un pensiero agghiacciante quando vide suo fratello sposare la futura cognata. Nel libro racconta il viaggio in macchina con William da Clarence House all'Abazia di Westminster. «Ho sbirciato fuori dalla finestra: l'Abbazia di Westminster. Come sempre, mi si è rivoltato lo stomaco. Ho pensato: non c'è niente di peggio che sposarsi nello stesso posto dove hai celebrato il funerale di tua madre. Ho lanciato un'occhiata a Willy. Stava pensando la stessa cosa?», si chiede Harry nel libro. Un evento che forse ha rappresentato l'inizio dell'allontanamento tra i due fratelli, fino a quel momento uniti per la pelle.