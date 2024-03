Un annullo speciale e l'attivazione di un servizio filatelico temporaneo per l'inaugurazione della Pinacoteca di arte contemporanea della città di Montoro.

L'iniziativa è promossa dall'esecutivo guidato dal sindaco Girolamo Giaquinto, mentre la proposta rientra nell'ambito del completamento dei lavori di riqualificazione del Palazzo della Cultura nella frazione di San Bartolomeo dove avrà sede, appunto, la Pinacoteca d'arte. «Dopo un lungo restauro - spiega Giaquinto - il Palazzo della cultura verrà consegnato alla comunità: rappresenta un tassello importante con la sede permanente della Pinacoteca». In vista dell'inaugurazione, in programma per il prossimo 12 aprile, si punta a dare forte risalto anche all'organizzazione di un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale realizzato appositamente per l'occasione. A sostenere l'idea, il direttore artistico della Pinacoteca Eliana Petrizzi.

«L'evento dell'inaugurazione - dichiara l'assessore alla Cultura Raffaele Guariniello - è occasione di particolare rilevanza per Montoro. L’amministrazione comunale intende promuovere e valorizzare questo momento culturale di notevole importanza». L'annullo speciale consistente in un bollo utilizzato per i servizi filatelici temporanei conferirà storicità all'evento celebrato. L'inaugurazione della Pinacoteca di arte contemporanea della città di Montoro sarà ricordata da un bollo figurato a data fissa, con annullo speciale per la giornata del 12 aprile e si caratterizzerà di una scritta e luogo che richiama all'evento.

L'esecutivo è al lavoro per definire la bozza che possa come disegno simboleggiare efficacemente l'evento e la Pinacoteca. Inoltre, nella stessa giornata di venerdì 12 aprile sarà attivato un servizio filatelico temporaneo e avrà durata di sei ore presso i locali della Pinacoteca alla frazione San Bartolomeo. Ulteriori indicazioni faranno riferimento inoltre alle condizioni generali dei servizi filatelici con annullo speciale previste da Poste Italiane. La proposta di possibile bozzetto di annullo filatelico partirà dal logo ufficiale della Pinacoteca di arte contemporanea della città di Montoro.