Chiude alla circolazione la galleria di Solofra del raccordo Avellino-Salerno e puntuali si ripresentano i disagi. Dalle 20,30 di sabato e fino alle 17.30 di ieri, c'è stato lo stop alla circolazione in entrambi i sensi di marcia. È stata una domenica infernale per automobilisti costretti a percorrere i tragitti alternativi per bypassare il blocco. Ma a pagare i disagi sono stati anche i residenti dei comuni interessati.

Nell'unica canna del tunnel Montepergola attualmente percorribile, nella serata di sabato si sono staccati dei calcinacci che hanno centrato una vettura in transito, sfondando il parabrezza. Per gli occupanti nessuna conseguenza, ma solo tanto spavento. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, della polizia stradale di Avellino e del personale Anas. Fino alle 17.30 di ieri, come detto, lo stop alla circolazione. I caschi rossi hanno rimosso le altre parti pericolanti. Poi insieme ai tecnici di Anas hanno verificato la tenuta della volta. Un'impresa incaricata dalla società ha quindi provveduto all'installazione di una rete per mettere in sicurezza la struttura.

Un intervento che ha richiesto l'intera giornata di ieri. La circolazione è stata deviata sui percorsi alternativi, quindi uscita Montoro per i veicoli provenienti da Salerno per poi proseguire lungo la ex statale della Laura verso Forino e Contrada oppure uscita Solofra, continuando lungo la strada provinciale Turci in direzione Serino. Percorso inverso, imboccando lo svincolo di Serino, per i mezzi provenienti da Avellino. Si sono creati rallentamenti e code, a tutte le ore. Disagi anche per i residenti dei comuni attraversati, quindi Serino, Solofra, Montoro, Forino e Contrada.

Le amministrazioni locali non sono state a guardare e si sono subito attivate per cercare di mitigare i problemi, così come stanno facendo da quando sono cominciati i lavori nella canna in direzione Salerno della galleria Montepergola. Considerevole il lavoro dei vigili del fuoco e della polizia stradale, sia nella serata di sabato sia nella giornata di ieri. «I problemi non sono mancati, anche per tante nostre attività ricettive» dice il sindaco di Serino, Vito Pelosi. «Il percorso alternativo nel nostro territorio è stato presidiato dalla polizia municipale e dalle guardie ambientali. E ciò per cercare di evitare altre difficoltà e di dare supporto agli automobilisti».

Anche il sindaco di Solofra, Nicola Moretti, ha messo in campo le contromosse: «Abbiamo riunito il Coc e assieme al comandante della polizia locale, grazie anche all'aiuto di alcune associazioni cittadine, nei punti più delicati abbiamo predisposto la costante presenza di vigili urbani e volontari per far defluire il traffico nella maniera migliore. Parliamo di strade di montagna: i disagi sono inevitabili. Da tempo sto facendo notare che l'intero cantiere di riqualificazione della Montepergola sta procedendo troppo a rilento. È arrivato il momento di accelerare. La nostra comunità non può permettersi di rimanere isolata dal capoluogo: ne risentirebbero non solo le attività produttive ma in vista della prossima riapertura totale dell'ospedale Landolfi i collegamenti diretti con il Moscati».

In merito al cantiere, Anas fa sapere che a breve ci saranno aggiornamenti sul cronoprogramma. E ricorda che i ritardi sono stati determinati anche a causa degli approvvigionamenti di materiali, «oltre che per difficoltà tecniche riscontrate dall'impresa. Anas ha diffidato quest'ultima ad adempiere ai propri obblighi contrattuali con specifici Ordini di Servizio, sollecitandola ad incrementare le attività».