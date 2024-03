Che ne è del Mezzogiorno? Parte da questo interrogativo la prima edizione di Fare E.Co., il festival dell’Economia e della Cooperazione che si terrà a Montefusco dal 18 al 20 aprile.

Tre giorni di incontri e dibattiti sul ruolo che possono svolgere le politiche culturali e l’economia turistica nei processi di sviluppo economico e sociale di questa parte di Italia. Uno spazio di elaborazione che parte dal Sud per cercare di rispondere a bisogni sempre più diffusi e condivisi. Nato da un’idea di Intra cooperativa sociale e di Giulia D’Argenio, promosso da Confcooperative Cultura Turismo Sport e Confcooperative Campania, con il patrocinio di Anci, il sostegno di FondoSviluppo e Federazione banche di comunità credito cooperativo Campania e Calabria e realizzato in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Montefusco, l’evento ha al centro, di questa prima edizione, la cultura e il turismo come strumenti di sviluppo del Mezzogiorno.

Il Festival avrà una ricca anteprima con quattro appuntamenti con altrettanti autori. Quattro voci dal catalogo di Rubbettino Editore: Francesco Delzio, Piero Lacorazza, Francesco Maria Spanò e Paola Caporossi. Al centro del confronto le trasformazioni del mondo del lavoro, il cibo quale elemento di cultura e identità, fino ad arrivare alle buone pratiche attuabili per il miglioramento della macchina amministrativa. Tutti aspetti trasversalmente collegati ai temi affrontati nel corso degli appuntamenti in programma nella seconda metà di aprile nel Comune attualmente impegnato, insieme ai territori di Santa Paolina e Torrioni, in un ambizioso progetto di rilancio finanziato nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si parte oggi alle 17.30 presso il Circolo della Stampa di Avellino (in corso Vittorio Emanuele II) con la presentazione editoriale che vedrà protagonista Francesco Delzio. Professore presso l’Università Luiss Guido Carli e la Scuola nazionale dell’Amministrazione, consigliere d’amministrazione di Sviluppo Lavoro Italia ed editorialista, Delzio è autore del saggio dal titolo L’era del lavoro libero - Senza vincoli né barriere (Rubbettino, 128 pag., 14 euro) Del volume e delle tematiche che ne sono alla base, lo scrittore dialogherà insieme al giornalista Gianni Colucci, responsabile della redazione di Avellino de Il Mattino.

Per l’occasione, inoltre, sarà presentato al pubblico e agli organi di stampa il festival Fare E.Co. in attesa della tre giorni di Montefusco. Presenti al tavolo, per esporre l’iniziativa, ci saranno: Antonio Borea, presidente della cooperativa sociale Intra; Giulia D’Argenio, progettista, e Gaetano Zaccaria, sindaco di Montefusco.

La seconda anterima di Fare E.Co. ci sarà venerdì 5 alle 18 presso la libreria L’angolo delle storie in Fosso Santa Lucia ad Avellino. Nella circostanza l’ospite atteso è Piero lacorazza direttore Fondazione Appennino Ets con il suo volume “Buon Appennino - La cultura del cibo nell'Italia interna”. Il 6 aprile (alle 17.30) si ritornerà al Circolo della Stampa con “Lo smart working - Tra la libertà degli antichi e quella dei moderni” alla presenza dell’autrice Francesco Maria Spanò, direttore People & Culture e docente della Luiss. Ultimo appuntamento propedeutico al Festival sarà venerdì 12 aprile (alle 18) nuovamente alla libreria L’angolo delle storie. Qui Paola Caporossi, co-fondatrice e presidente emerito Fondazione Etica, responsabile sviluppo e ricerca centro studi Rep discuterà su: “I Comuni e la sfida della sostenibilità - Misurazione della capacità amministrativa pubblica, tra efficienza, trasparenza e anti-corruzione”.